Otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındı! Film gibi hırsızlıkta 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat tarihinde Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'ndaki bir sitenin otoparkında bulunan iki araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin otomobille gelerek park halindeki araçlardan paketler taşıdığını tespit etti. İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

30 MİLYON DOLARI ARAÇLARDA SAKLAMIŞ

Olayda "mağdur" sıfatıyla ifadesi alınan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır yaşadığı sitenin otoparkındaki iki araçta tuttuğunu beyan etti. Polisin parayı neden bankada değil de araçta tuttuğu yönündeki sorusuna Durmaz, şu yanıtı verdi: "Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim zahmetli oluyor, ondan dolayı parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu. Benim şirketimin 2025 yılında sermayesi 40 milyon TL'dir. Ciroyu avukatım dosyaya sunacaktır."

Durmaz, paraların tamamının 100 dolarlık banknotlar halinde olduğunu ve 34 EOS 86 plakalı Ford Ranger ile 34 BJK 747 plakalı Audi A6 marka araçlarda yarı yarıya paylaştırılmış şekilde bulunduğunu ekledi.

Soruşturma derinleştirildiğinde, Bilal Durmaz'ın "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Atilla Durmaz ve firmasına yönelik yürütülen soruşturmada; terörizmin finansmanı, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar yer alıyordu. MASAK ve BDDK raporlarına göre, bu şebekenin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi gerçekleştirdiği ve 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlenmişti.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİANAMESİNDE TAÇ DÖVİZ DETAYI

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik hazırlanan iddianamede de Taç Döviz (Durmaz Gold) firmasının ismi geçiyor. İddianamede, firmanın 2018'den beri uluslararası sistemler üzerinden kara para akladığı ve suç gruplarının paralarını "emanetçi" olarak sakladığı öne sürülüyor. Yapılan aramalarda şirketin yasal kayıtlarıyla örtüşmeyen milyonlarca döviz ve külçe altın ele geçirilmişti.

İddianamede şu tespitlere yer verildi: "Taç Dövizin örgütün emanetçisi olduğu, örgütün CHP Kurultay sürecinde de söz konusu döviz bürosundan temin ettiği paraları dağıttığı anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır. Örgüt suç gelirleri ile elde ettiği gayrimenkulleri örgüt yöneticileri Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in şirketlerinde bulundururken, bir kısım suç gelirlerini de ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla emanetçi olarak adlandırılan döviz bürosunda bulundurduğu tespit edilmiştir. Soruşturma dosyasının bütününden görüleceği ve özellikle örgüt üyesi Necati Özkan'ın telefonundan çıkan aralık 2024 tarihli olduğu değerlendirilen bilgi notunda, örgütün Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak operasyona hazırlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgüt uygulamış olduğu gizlilik kurallarını genişletmiş, emanetçi olarak kullandığı döviz büroları ile irtibat kurmamış nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığı ile sağlamıştır."

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.