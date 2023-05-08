14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

HABERLEŞME CİHAZLARI İLE GİRİLMEYECEK

Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmeyecek.