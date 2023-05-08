14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
14 Mayıs seçimler yaklaşırken nelere dikkat etmeliyiz hepimiz merak ediyoruz. Kimilerimiz ilk kez oy kullanacak olmasıyla heyecanımız olabilir. Yanımızda telefon götürsek olur mu? Oy pusulasını yanlış mı katladım? Gibi sorular aklımızdan çıkmıyor değil. 14 Mayıs seçimleri ile rehbere bakalım...
HABERLEŞME CİHAZLARI İLE GİRİLMEYECEK
Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmeyecek.
TERCİH VEYA EVET MÜHRÜ DIŞINDA İŞARET KONULMAYACAK
Pusulalara, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında imza, işaret konulmayacak, yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek
- Görme engelli seçmenler, ilk kez YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek
Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.
Buna göre, 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle: