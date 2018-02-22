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Oy pusulası nasıl olacak? İşte oy pusulası örneği

AKP ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl görüneceği belli oldu. Teklifin detaylarının belli olmasının ardından oy pusulası örneği de ortaya çıktı.

Oy pusulası nasıl olacak? İşte oy pusulası örneği

AKP ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu.

Habertürk'ten Çetiner Çetin, oy pusulasının taslak örneğine ulaştı. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor. 




AKP ve MHP kurmaylarının dün açıkladığı ittifak metni 26 maddeden oluşuyor. Teklifle ittifakın nasıl ve ne kadar sürede kurulacağından oyların sayımına, milletvekili dağılımının nasıl hesaplanacağına kadar pek çok konu netleşmiş oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #mhp #oy pusulası
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