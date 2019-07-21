Öykü Arin'in duygulandıran görüntüleri

Öykü Arin'den sevindirici bir haber var. Babasının iliği ile hayata tutunan 4 yaşındaki Öykü Arin'in kelebek kostümüyle dans ederken çekilen görüntüsü, izleyenleri duygulandırdı.

Öykü Arin Yazıcı... 4 yaşında... Türkiye onu hayata tutunmak için verdiği mücadele ile tanıdı...



Öykü için herkes seferber oldu. Amaç, dünyalar güzeli Öykü'yü hayata tutundurabilmekti. Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan Öykü için annesinden ilik nakli yapılmıştı. Ancak annesinin iliği tam uyum sağlamamıştı. Öykü için yurt genelinde kampanya başlatılmış, gönüllüler minik kelebeğin hayata tutunabilmesi için donör olmuştu.



Arayış sürerken Öykü'ye iki ay önce babasından yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti.



Babasının iliği yüzde 98 uyumlu çıkınca hayata yeniden tutunan Öykü, bugünlerde oldukça mutlu. Yaşadığı zor günlerin adeta acısı ıkarıyor, çocukluğunun en güzel zamanlarını yaşıyor.



Hastanenin steril odasından normal servise alınan Öykü zaman zaman da evine gönderiliyor.



Öykü'nün annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı bir video izleyenleri duygulandırdı. Küçük kızın kelebek kostümüyle dans ederken çekilmiş görüntüsü kısa sürde büyük beğeni aldı.



Öykü'nün ailesi video ile birlikte paylaştığı mesajda "Bir çocuğun, bir insanın hayata tutunmasını sağlamak için kanatlandırmak sizin elinizde. Kök hücre bağışı yapın. Donör olun, vazgeçmeyin, verdiğiniz kan numunelerinin takipçisi olun." notunu düştü.



ulusal.com.tr