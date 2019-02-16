Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan, bugün 20.00'de. 9 bin lira dağıtılacağı Oyna Kazan yarışması, dün teknik güncellemeler nedeniyle yapılamamıştı. İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı yarışma ile ilgili ipucu sorusu paylaşılmadı

"Kuruş değil binlerce lira" kazandırdığı ifade edilen Oyna Kazan yarışması bugün 20.00'de



Bugünkü yarışmanın ödülünün 9 bin lira olduğu belirtildi.



Yarışmada, 3 jokere sahip oluyorsunuz. Jokerler; ekstra can, çift cevap ve eleme şeklinde.



Kazancınızı ve sıralamanızı görebileceğiniz mobil uygulama arayüzünde kendi referansınızla arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz ekran da yer alıyor.



Öte yandan yarışmanın sunuculuğunu İbrahim Selim üstleniyor.



ulusal.com.tr