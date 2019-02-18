"Kuruş değil, binlerce lira! Türkiye'nin En Çok Kazandıran Canlı Bilgi Yarışması Sizlerle" ifadelerinin kullanıldığı Oyna Kazan'da günün 20.00 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.
Dün paylaşılan soru, bir diziyle alakalı.
Yarışmada, bir dönem reyting rekorları kıran Yabancı Damat ile ilgili bir sorunun sorulacağı aktarıldı.
Takipçilerin yorumlarının yazmaları istenirken, sosyal medya üzerinden ipucu sorusuyla ilgili yardımcı olunacağı da bildirildi.
9 BİN LİRA DAĞITILACAK
Yarışmanın Instagram hesabından, "OynaKazan’da bu akşam 9000₺ dağıtıyoruz! Birinci 1695₺, ilk 10 195₺, ilk 50 45₺, ilk 100 15₺, ilk 500 ise 5₺ kazanıyor" açıklaması yapıldı
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.