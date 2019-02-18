Oyna Kazan yarışmasında bugüne ait 20.00 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Sorunun, bir diziyle iglili olduğu belirtildi. Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olduğu ifade edilen Oyna Kazan'da her gün binlerce lira dağıtılıyor. Yarışmanın Instagram hesabından, "OynaKazan’da bu akşam 9000₺ dağıtıyoruz! Birinci 1695₺, ilk 10 195₺, ilk 50 45₺, ilk 100 15₺, ilk 500 ise 5₺ kazanıyor" açıklaması yapıldı

"Kuruş değil, binlerce lira! Türkiye'nin En Çok Kazandıran Canlı Bilgi Yarışması Sizlerle" ifadelerinin kullanıldığı



Dün paylaşılan soru, bir diziyle alakalı.



Yarışmada, bir dönem reyting rekorları kıran



Takipçilerin yorumlarının yazmaları istenirken, sosyal medya üzerinden ipucu sorusuyla ilgili yardımcı olunacağı da bildirildi.



9 BİN LİRA DAĞITILACAK



Yarışmanın Instagram hesabından, "OynaKazan’da bu akşam 9000₺ dağıtıyoruz! Birinci 1695₺, ilk 10 195₺, ilk 50 45₺, ilk 100 15₺, ilk 500 ise 5₺ kazanıyor" açıklaması yapıldı



ulusal.com.tr ifadelerinin kullanıldığı Oyna Kazan 'da günün 20.00 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.Dün paylaşılan soru, bir diziyle alakalı.Yarışmada, bir dönem reyting rekorları kıran Yabancı Damat ile ilgili bir sorunun sorulacağı aktarıldı.Takipçilerin yorumlarının yazmaları istenirken, sosyal medya üzerinden ipucu sorusuyla ilgili yardımcı olunacağı da bildirildi.Yarışmanın Instagram hesabından,açıklaması yapıldı