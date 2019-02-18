Oyna Kazan yarışmasında bugüne ait 20.00 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Sorunun, bir diziyle iglili olduğu belirtildi. Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olduğu ifade edilen Oyna Kazan'da her gün binlerce lira dağıtılıyor

"Kuruş değil, binlerce lira! Türkiye'nin En Çok Kazandıran Canlı Bilgi Yarışması Sizlerle" ifadelerinin kullanıldığı



Dün paylaşılan soru, bir diziyle alakalı.



Yarışmada, bir dönem reyting rekorları kıran



Takipçilerin yorumlarının yazmaları istenirken, sosyal medya üzerinden ipucu sorusuyla ilgili yardımcı olunacağı da bildirildi.



ulusal.com.tr ifadelerinin kullanıldığı Oyna Kazan 'da günün 20.00 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.Dün paylaşılan soru, bir diziyle alakalı.Yarışmada, bir dönem reyting rekorları kıran Yabancı Damat ile ilgili bir sorunun sorulacağı aktarıldı.Takipçilerin yorumlarının yazmaları istenirken, sosyal medya üzerinden ipucu sorusuyla ilgili yardımcı olunacağı da bildirildi.