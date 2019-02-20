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Oyna Kazan 20 Şubat 2019 Çarşamba bugün 13.00 20.00 ipucu sorusu ve kopya (Temel Reis’in kolları)

Binlerce liranın dağıtıldığı para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Oyna Kazan'da bugünkü 13.00 yarışmasının ipucu sorusuyla ilgili kopya dün paylaşıldı. Soruyla ilgili verilen kopyada, Temel Reis'in kollarına dikkat edilmesi istendi. Saat 13.00 yarışmasının ödülünün de 15 bin lira olduğu ifade edildi

Oyna Kazan 20 Şubat 2019 Çarşamba bugün 13.00 20.00 ipucu sorusu ve kopya (Temel Reis’in kolları)

15 bin lira dağıtılan Oyna Kazan'ın 13.00 yarışması için ipucu sorusuna dair kopya paylaşıldı.

Bugünkü yarışma için dün verilen kopyada Temel Reis'in kollarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yarışmanın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Temel Reis’i hatırlayan? Yarın saat 13:00’daki 15.000₺’lik yarışmanın kopyası geldi? Sizce ne sormuş olabiliriz? (Temel Reis’in kollarına dikkat.)" ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #oyna kazan #temel reis
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