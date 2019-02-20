Binlerce liranın dağıtıldığı para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Oyna Kazan'da bugünkü 13.00 yarışmasının ipucu sorusuyla ilgili kopya dün paylaşıldı. Soruyla ilgili verilen kopyada, Temel Reis'in kollarına dikkat edilmesi istendi. Saat 13.00 yarışmasının ödülünün de 15 bin lira olduğu ifade edildi. Oyna Kazan'ın bugünkü 21.30 yarışmasının ipucu sorusu için kopya paylaşıldı. 9 bin lira ödüllü yarışmadaki sorus Mr. Robot’tan Elliot ile ilgili olduğu belirtildi

15 bin lira dağıtılan Oyna Kazan'ın 13.00 yarışması için ipucu sorusuna dair kopya paylaşıldı.



Bugünkü yarışma için dün verilen kopyada Temel Reis'in kollarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.



Yarışmanın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Temel Reis’i hatırlayan? Yarın saat 13:00’daki 15.000₺’lik yarışmanın kopyası geldi? Sizce ne sormuş olabiliriz? (Temel Reis’in kollarına dikkat.)" ifadeleri yer aldı.



OYNA KAZAN İPUCU SORUSU



Oyna Kazan'ın bugünkü 21.30 yarışmasının ipucu sorusu için kopya paylaşıldı. 9 bin lira ödüllü yarışmadaki sorus Mr. Robot’tan Elliot ile ilgili olduğu ifade edildi.



ulusal.com.tr