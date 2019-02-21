Dün akşamki yarışmada 'androidcanavarı' adını kullanan kullanıcıya şampiyon olması, 1695 lira kazandırdı. Binlerce lira kazandıran Oyna Kazan'ın bugünkü ilk yarışmasının ipucu sorusuna dair kopya paylaşıldı. Kopya, Barış Manço ve Arkadaşım Eşek şarkısıyla alakalı. Oyna Kazan Instagram hesabından günün ikinci yarışmasının ipucu sorusu için kopya paylaşıldı. Kopyada paylaşımında "Çarpışma dizisinin ilk bölümünde tribün sahnesi çok dikkat çekmişti. Sizce bu sahneyle ilgili ne sormuş olabiliriz?" denildi

Binlerce lira kazandıran Oyna Kazan yarışmasında bugünün ilk yarışmasına ait ipucu sorusunun kopyası verildi.



Kopya, Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısıyla ilgili olduğu ifade edildi.



Öte yandan dün akşamki 21.30 yarışmasının 'androidcanavarı' adını kullanan yarışması kazandı.



Şampiyon olan yarışmacı, 1695 lira kazandı.



Her gün iki kez yapılan yarışmada binlerce lira para kazandırılıyor.



GÜNÜN İKİNCİ YARIŞMASININ KOPYASI



Oyna Kazan Instagram hesabından günün ikinci yarışmasının ipucu sorusu için kopya paylaşıldı. Kopyada paylaşımında "Çarpışma dizisinin ilk bölümünde tribün sahnesi çok dikkat çekmişti. Sizce bu sahneyle ilgili ne sormuş olabiliriz?" denildi