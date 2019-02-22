En son düzenlenen yarışmada birinciye 2245 lira verilen Oyna Kazan yarışması için ipucu sorularının kopya paylaşımı yapıldı. 'caglakar' kullancını ismine sahip şampiyon yarışmacı için "Güle güle harca caglakar!" ifadeleri kullanıldı. Oyna Kazan tarafından kopya paylaşıldı. Paylaşımda, "90’lardan bu yana en çok sevilen sanatçılarımızdan biri Tarkan. Peki ilk albümünde hangi şarkıların olduğuna bakalım mı birlikte?" denildi

Binlerce lira kazandıran Oyna Kazan yarışmasında günün ipucu sorusu için kopya paylaşımı yapıldı.



Günde iki yarışma düzenleniyor.



Oyna Kazan yarışmaları, saat 13.00 ve 21.30'da.



Oyna Kazan tarafından kopya paylaşıldı. Paylaşımda, "90’lardan bu yana en çok sevilen sanatçılarımızdan biri Tarkan. Peki ilk albümünde hangi şarkıların olduğuna bakalım mı birlikte?" denildi



TARKAN'IN İLK ALBÜMÜNDEKİ ŞARKILAR



Tarkan, Yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünü İstanbul Plak etiketiyle 26 Aralık 1992'de Türkiye'de kaset halinde satışa sundu. Albümdeki üç şarkının sözlerini tek başına yazdı, üç şarkının bestesini üstlendi ve "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 18 Haziran 1993'te albüme üç yeni versiyon ekleyerek CD halinde yeniden yayımladı. "Kıl Oldum" dışında, "Kimdi", "Gelip de Halimi Gördün mü?", "Vazgeçemem" ve "Çok Ararsın Beni (Yeni Versiyon)" şarkılarına klip çekti. Albümün toplam satışı 700.000 olarak açıklandı.



Oyna Kazan için şu tanıtım yapıldı:



"Türkiye'nin en yeni ve en çok para kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan artık sizinle.



Oyna Kazan ile Tüm Türkiye'den rakiplerinizle, arkadaşlarınızla hatta ailenizle birlikte yarışabilir ve büyük para ödüllerini kazanabilirsiniz."