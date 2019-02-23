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Oyna Kazan 23 Şubat 2019 Cumartesi 21.30 yarışması ipucu sorusu kopyası ile cevabı (Game of Throne dizisinin kaçıncı sezonu yayınlanacak)

Bugün 21.30'da düzenlenecek olan Oyna Kazan yarışmasının ipucu sorusu için kopya paylaşıldı. Kopyanın ünlü dizi Game of Thrones (GOT) ile ilgili olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Günün kopyası: Game of Thrones. Kaçıncı sezonu gelecek dizinin yakında, bilen var mı?" ifadeleri yer aldı

Oyna Kazan 23 Şubat 2019 Cumartesi 21.30 yarışması ipucu sorusu kopyası ile cevabı (Game of Throne dizisinin kaçıncı sezonu yayınlanacak)

Oyna Kazan yarışması, binlerce lira dağıtmaya devam ediyor.

Dün geceki yarışmada şampiyon olan 'miyako' isimli kullanıcı, 2245 lira kazandı.

Bugünkü 21.30 yarışması için de kopya paylaşıldı.

Paylaşıma göre, kopya Game of Thrones dizisiyle ilgili.

Açıklamada, "Günün kopyası: Game of Thrones. Kaçıncı sezonu gelecek dizinin yakında, bilen var mı?" denildi.

Etiketler; #game of thrones #oyna kazan #got
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