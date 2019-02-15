İlk 500'e girenlere 15 lira, ilk 250'ye girenlere 150 lira, ilk 100'e girenlere 150 lira, 1 kişiye de 1500 lira para ödülünün verildiği Oyna Kazan'da bugün saat 20.00'de yayınlanacak mı? Beta döneminde olan yarışma problem verdi. Oyna Kazan tarafından yapılan açıklamaya göre, dün, yarışmada beta dönemi olduğu ve küçük bir sorun yaşandığı belirtildi. "Tüm kazançlarınızın garanti altında olduğunu bildirmek isteriz. Size daha iyi yardımcı olabilmek için kullanıcı adınızı ve kazandığınız miktarı DM yoluyla bize bildirmenizi rica ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yarışmacılara destekleri için teşekkür edildi

"Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yayın hayatına başlayan



Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Merhaba! Bugün yarışmamızda beta döneminde olduğumuz için küçük bir sorun yaşadık. Tüm kazançlarınızın garanti altında olduğunu bildirmek isteriz. Size daha iyi yardımcı olabilmek için kullanıcı adınızı ve kazandığınız miktarı DM yoluyla bize bildirmenizi rica ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz."



Dün yapılan paylaşımda, “Bugün Kazandıran Sorular'da küçük bir sorun yaşadık. Sorun yaşayan herkesle tek tek iletişim kurup gönlünüzü alacağımızı taahhüt ediyoruz” ifadeleri kullandı.



OYNA KAZAN'DAN AÇIKLAMA



Oyna Kazan tarafından uygulama üzerinden gönderilen bildirimde, "Beta döneminde gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkürler, bu kadarını biz de beklemiyorduk!" denildi. Açıklamada ayrıca, bugün teknik güncellemeler için mola verileceği, yarın saat 20.00'de yarışmanın yapılacağının bilgisi paylaşıldı.



OYNA KAZAN NEDİR



Oyna Kazan ile ilgili şu tanıtım yapıldı:



"Türkiye'nin en yeni ve en çok para kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan artık sizinle.



Oyna Kazan ile Tüm Türkiye'den rakiplerinizle, arkadaşlarınızla hatta ailenizle birlikte yarışabilir ve büyük para ödüllerini kazanabilirsiniz.



Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan'da para ödülleri yarışmada en son 1 kişi kalana kadar devam ediyor ve bir kişi yarışmanın sonunda büyük ödülü kazanıyor. Fakat Oyna Kazan'da sadece bir kişi kazanmıyor. Kazandıran sorular aşamasına geldiğimizde, yarışmada kalan herkes para kazanmaya başlıyor. Üstelik ödüller, doğru yanıt verdikçe katlanarak artıyor. Yarışmada kalan son 1 kişi ise, tüm ödüllerin sahibi oluyor. Üstelik kazanacağınız para ödülü kuruşlarla değil, yüzlerce hatta binlerce lira ile ölçülüyor!



Yarışma öncesi joker satın alarak ekstra can kazanabilir ve yarışmada bilemediğin sorularda tekrar yarışmaya geri dönebilirsin. Bununla birlikte çift cevap joker ve cevap eleme jokeri ile yarışmada şansını arttırabilirsin. Sunucumuz İbrahim Selim ile canlı yayında keyifli anlar da cabası :)



Genel kültür bilgine güveniyorsan, büyük para ödülü kazanmak istiyorsan hemen yarışmamıza katılmalısın.



Hadi sen de oyna sen de kazan!"



ulusal.com.tr sloganıyla yayın hayatına başlayan Oyna Kazan yarışmasında beta süreci sürüyor. Bu kapsamda yapılan açıklamaya göre, dün yarışmada problem yaşandı."Merhaba! Bugün yarışmamızda beta döneminde olduğumuz için küçük bir sorun yaşadık. Tüm kazançlarınızın garanti altında olduğunu bildirmek isteriz. Size daha iyi yardımcı olabilmek için kullanıcı adınızı ve kazandığınız miktarı DM yoluyla bize bildirmenizi rica ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz."Dün yapılan paylaşımda,ifadeleri kullandı.Oyna Kazan tarafından uygulama üzerinden gönderilen bildirimde,denildi. Açıklamada ayrıca, bugün teknik güncellemeler için mola verileceği, yarın saat 20.00'de yarışmanın yapılacağının bilgisi paylaşıldı."Türkiye'nin en yeni ve en çok para kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan artık sizinle.Oyna Kazan ile Tüm Türkiye'den rakiplerinizle, arkadaşlarınızla hatta ailenizle birlikte yarışabilir ve büyük para ödüllerini kazanabilirsiniz.Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan'da para ödülleri yarışmada en son 1 kişi kalana kadar devam ediyor ve bir kişi yarışmanın sonunda büyük ödülü kazanıyor. Fakat Oyna Kazan'da sadece bir kişi kazanmıyor. Kazandıran sorular aşamasına geldiğimizde, yarışmada kalan herkes para kazanmaya başlıyor. Üstelik ödüller, doğru yanıt verdikçe katlanarak artıyor. Yarışmada kalan son 1 kişi ise, tüm ödüllerin sahibi oluyor. Üstelik kazanacağınız para ödülü kuruşlarla değil, yüzlerce hatta binlerce lira ile ölçülüyor!Yarışma öncesi joker satın alarak ekstra can kazanabilir ve yarışmada bilemediğin sorularda tekrar yarışmaya geri dönebilirsin. Bununla birlikte çift cevap joker ve cevap eleme jokeri ile yarışmada şansını arttırabilirsin. Sunucumuz İbrahim Selim ile canlı yayında keyifli anlar da cabası :)Genel kültür bilgine güveniyorsan, büyük para ödülü kazanmak istiyorsan hemen yarışmamıza katılmalısın.Hadi sen de oyna sen de kazan!"