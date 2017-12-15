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ÖYP'liler hala mağdur

OHAL kararnamesiyle güvencesiz statüye geçirilen asistanların mağduriyeti sürüyor. Hükümet, kısmi bir adım attı, 60 üniversitedeki personel tekrar güvenceli statüye geçirildi. Ancak diğer devlet üniversitelerindeki mağduriyet sürüyor. Hukukçulara göre, sorunun giderilmesi için YÖK devreye girmeli, kadroya geçiş için üniversitelere teşvikte bulunmalı.

ÖYP'liler hala mağdur

OHAL kararnamesiyle statüsü değişen ÖYP olarak bilinen Öğretim üyesi Yetiştirme Programındaki asistanların mağduriyeti sürüyor.

Yüksek Öğretim Kurumu YÖK, bir anda güvencesiz statüye geçirilen asistanların güvenceli kadroları için tekrar bir adım attı.

Ancak bu mağduriyetleri gidermedi.

Hukukçulardan ise yeni bir çözüm önerisi geldi. Avukat Erkin Etike'ye göre YÖK yeniden devreye girip güvenceli kadro için inisiyatif verdiği üniversiteleri bizzat teşvik etmeli.

Etike, bunun yapılmaması durumunda ikinci bir çözüm yolu daha sundu, "Bu kişiler memur statüsüyle kamuda istihdam edilmeli" dedi.

Avukat Etike, mağduriyetlerin sürmesi durumunda ise devletin zarar görebileceğini söyledi.

 
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #ohal #YÖK
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Uyanık - 1 hafta önce
Devlet üniversitelerin yüzde 90 ını kapatması gerekir.Onların verdiği eğitimi -mühendislik de dahil- şu iletişim dünyasında internetten kolayca alabilirsiniz.Yazık günah onca zamana onca harcanan paraya
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