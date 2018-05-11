Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamalarının yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Kaynak: AA
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