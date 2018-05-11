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ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamalarının yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamalarının yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 


Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA
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