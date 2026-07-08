Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi

Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi - Resim: 1

Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen incelemeler neticesinde hazırlanan otopsi raporunda, 35 yaşındaki Ece İrtem'in kanında 395 miligram/desilitre (mg/dl) alkol saptandı.

1 6
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi - Resim: 2

Hazırlanan resmi belgede, İrtem'in ölümünün doğrudan etil alkol kaynaklı 'Alkol zehirlenmesi' sonucunda meydana geldiği kayıtlara geçirildi.

2 6
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi - Resim: 3

NE OLMUŞTU?

Dizi oyuncusu Ece İrtem, 15 Haziran tarihinde Kadıköy ilçesinde yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın hemen ardından cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

3 6
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi - Resim: 4

Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İrtem'in cenazesi, babası Vural İrtem'e teslim edildi.

4 6
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi - Resim: 5

Cenazenin aileye teslim edilmesi sürecinde Adli Tıp Kurumu binası önünde bekleyen dizi oyuncusu arkadaşları zor anlar yaşadı. Kurum önünde bekleyişlerini sürdüren meslektaşları, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

5 6
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi - Resim: 6

Babası Vural İrtem tarafından teslim alınan genç oyuncunun cenazesi, defnedilmek üzere Aydın'a götürülerek Kuşadası ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 6