Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu: Kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi
Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen incelemeler neticesinde hazırlanan otopsi raporunda, 35 yaşındaki Ece İrtem'in kanında 395 miligram/desilitre (mg/dl) alkol saptandı.
Hazırlanan resmi belgede, İrtem'in ölümünün doğrudan etil alkol kaynaklı 'Alkol zehirlenmesi' sonucunda meydana geldiği kayıtlara geçirildi.
NE OLMUŞTU?
Dizi oyuncusu Ece İrtem, 15 Haziran tarihinde Kadıköy ilçesinde yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın hemen ardından cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İrtem'in cenazesi, babası Vural İrtem'e teslim edildi.
Cenazenin aileye teslim edilmesi sürecinde Adli Tıp Kurumu binası önünde bekleyen dizi oyuncusu arkadaşları zor anlar yaşadı. Kurum önünde bekleyişlerini sürdüren meslektaşları, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.
Babası Vural İrtem tarafından teslim alınan genç oyuncunun cenazesi, defnedilmek üzere Aydın'a götürülerek Kuşadası ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.