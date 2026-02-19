Oyuncu İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda: Kan ihtiyacı için çağrı yapıldı

İstanbul’da genç oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan açıklamada 0 Rh+ kan ihtiyacı olduğu belirtilirken, sosyal medyada ve sağlık kurumlarında bağış çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Genç oyuncu, 17 Ağustos 2025’te İstanbul’un Kartal ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı. Olayı gören çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız, kazanın ardından ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 doğumlu bir oyuncudur. Eğitimini Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan Yıldız, özellikle “Duy Beni” dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Bunun yanı sıra “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Bir Zamanlar Kıbrıs” gibi popüler yapımlarda da yer aldı.