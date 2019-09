Duruşmada savunmasını yapan sanık Tatlıtuğ, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Burada bulunmama neden olan şahıs bir zamanlar benim müşavirliğimi yapmıştı. Hizmeti karşılığında bana her ay kesmiş olduğu faturaların karşılığı olarak, sunduğumuz banka kayıtları incelendiğinde çok daha fazla ödeme yaptığım görülecektir. 2017 yılında denetleme yapıldığında bu şahsın usulsüz işlem yaptığını öğrendim ve kendisi hakkında şikayetçi oldum." dedi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukat katıldı. Duruşmada, şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı da hazır bulundu.



Duruşmada savunmasını yapan sanık Tatlıtuğ, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Burada bulunmama neden olan şahıs bir zamanlar benim müşavirliğimi yapmıştı. Hizmeti karşılığında bana her ay kesmiş olduğu faturaların karşılığı olarak, sunduğumuz banka kayıtları incelendiğinde çok daha fazla ödeme yaptığım görülecektir. 2017 yılında denetleme yapıldığında bu şahsın usulsüz işlem yaptığını öğrendim ve kendisi hakkında şikayetçi oldum." dedi.



Bu şahsın kendisinin denetlendiği tarihe kadar Türkiye'de olduğunu duyduğunu aktaran Tatlıtuğ, "Burada hem ben mağdur edildim. Hem de devletimiz mağdur oldu. Bu şahıs benim gibi defterlerini tuttuğu başka sanatçı arkadaşların da mağduriyetine neden olmuştur. Şu anda kaçaktır. Nerede olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.



Bu sırada mahkeme hakimi, Kıvanç Tatlıtuğ'un faturalarını incelediğini belirterek, sanatçıların bu kadar yüksek meblağ ödeyip edemediğini sordu.



Sanık Tatlıtuğ da, "Erdal Doğan bana mali müşavirlik konusunda yardımcı oluyordu. Bana mesleğimle ilgili diğer alanlarda da hizmet sunuyordu. Sanatçının hayrına dokunacak şekilde sözleşme maddelerini düzenleme gibi her anlamda ilgileniyordu. Ben de kendisine hizmeti karşılığında gerekli ödemeleri yaptım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak da, söz konusu şahsın sanatçılardan Çağla Şikel'i de mağdur ettiğini ve Şikel'in aynı suçtan yargılanarak beraat ettiğini ifade ederek, "Ayrıca müvekkilim bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanundan yararlanarak 900 bin küsür lira vergisini ödedi. Burada Maliye'nin de herhangi bir zararı yoktur." diye konuştu.



Yeniden söz alan sanık Tatlıtuğ, "Şu anda yargılanmama neden olan faturaların sahte olduğunu bilseydim Erdal Doğan'a ödemem gereken çok yüksek meblağdaki ödemeleri yapmazdım. Ben Erdal Doğan'ın bana sahte fatura verdiğini bilmiyordum. Vergi müfettişleri gelene kadar bunu bilmiyordum." dedi.



Müşteki İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Çiğdem Gülay Aydın ise, sanığın sahte fatura kullandığının raporlarda sabit olduğunu, üzerine atılı suçu işlediğini bu nedenle kurum olarak şikayetçi olduklarını ifade etti.



Mahkeme hakiminin dava sonucunda herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemedikleri sorusuna da Tatlıtuğ'un avukatı Kavak, müvekkilinin suçsuz olduğunu düşündükleri için kabul etmediklerini söyledi.



Avukat Kavak, müvekkilinin Amerika'da yeni bir projeye başladığını ve film çekimlerine katılacağından duruşmalardan vareste tutulmasını da talep etti.



Mahkeme, davada adı geçen Erdal Doğan isimli şahıs hakkında, mali müşavirliğini ve danışmanlığını yaptığı kişilere yönelik herhangi bir vergi kanununa muhalefet suçunu işlediğine dair bir soruşturma yapılıp yapılmadığı, dava açılıp açılmadığının ilgili kurumlardan sorulmasına karar verdi.



Sanık Tatlıtuğ'un duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın suç tarihi itibariyle Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adlı şahıs işletmesinin sahibi olduğu anlatılıyor.



İddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı görevlileri tarafından Tatlıtuğ'un yetkilisi olduğu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemesinde, yetkilisi olduğu işletme bünyesinde herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığında ticari faaliyette bulunmamasına karşılık ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı ifade ediliyor.



Kıvanç Tatlıtuğ'un, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına neden olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, bu şekilde vergi usul kanununa muhalefet ettiği anlatıldı.



İddianamede, bu kapsamda sanık Tatlıtuğ'un "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan incelemeye konu her takvim yılı için iki kez olmaz üzere toplam 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.