Öz amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul isimli genç kız, sosyal medyada paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Öz amcası tarafından tacize uğradığını belirten Doğrul, şunları dile getirdi;



Ben Bahar Doğrul. 18 yaşındayım. Öz amcam tarafından tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sesimi duymalarını istiyorum. Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar. İlla ki bizim de mi ölmemiz gerekiyor?



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM"



Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar, anlatamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Lütfen sesimi duysun. Gitmediğim yer kalmadı. Kas erimesi hastasıyım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu insanların cezasız kalmasını istemiyorum.



ulusal.com.tr