"Öz evladım gibi baktım, kızımı katletti!" Vahşi cinayette kan donduran iddialar...

"KENDİ KENDİNE MESAJ ATMIŞ"

Cinayetin ardından kızını kaybeden baba Çınar Yarar, damadına her zaman kendi öz evladı gibi davrandığını belirtti. Olay gecesinin detaylarını anlatan Yarar, failin hedef şaşırtmak ve zaman kazanmak için kızının telefonunu kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Salı günü saat sekiz buçuğa kadar ben de buradaydım kızım da buradaydı. Ben gece çalıştığım için işe gitmeyip evde kalıyorum. Ben gittikten sonra, dokuza yakın eve gidiyorlar evde tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Volkan torunlarımı da evden kovalıyor. Onlar da anneannesine gidiyor, diyorlar ki 'Anneanne babamla annem kavga ediyor, koş' O da gidiyor, kapıyı vuruyor vuruyor. İkisi de evde yokmuş, kapıyı vuruyor vuruyor ses seda yok. Ama evden televizyon sesleri geliyormuş. Kapıyı açan yok, hanım da eve geliyor. Ondan sonra saat 23.00 sırası bu arkadaş evde işi bitirdikten sonra buraya geliyor, kan ter içinde geliyormuş. Eşime 'Anne kızın yine kaçtı' diyor. 'Tartıştık kaçtı' diyor ve kızımın mesajını gösteriyor. Mesajda 'Ben Kırklareli'ne anneannemin yanına gideceğim' diyor. Eşimin annesinden bahsediyor. Kızımın telefonundan kendine mesaj atıyor. Çünkü kız o anda evde ölü"