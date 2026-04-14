Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan 'çift vardiya' çağrısı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Öz Orman İş Sendikası 57. Temsilci Eğitimi Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman işçilerinin katılımıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, teşkilatın mevcut durumu, aşılan sorunlar ve işçilerin sosyal hayatlarını doğrudan etkileyen personel yetersizliğine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

''TEKNİK EKSİK YOK, SORUN SAHADA''

Teşkilatın altyapı olanaklarını değerlendiren Aslan, donanım açısından gelinen noktanın olumlu olduğunu aktardı. Sahadaki personel ihtiyacını gündeme getiren Aslan, “Teşkilatımızın teknik anlamda bir eksiği yok. Hava gücümüz var, orman filomuz güçlü. Ancak kara gücümüz istenilen seviyede değil.” dedi. "Yeşil vatan" savunmasında orman işçilerinin üstlendiği fedakârlığı hatırlatan Aslan, bu mücadelede bugüne kadar 161 orman işçisinin şehit olduğunu ifade etti.

Sahadaki personel sayısının azlığının işçilerin yaşam şartlarını zorlaştırdığını söyleyen Aslan, aylarca dağlarda görev yapan personelin sosyal hayattan tamamen koptuğunu belirtti. Çift vardiya sisteminin hayata geçirilmesini şart koşan Aslan, “Arkadaşlarımız cenazesinde, düğününde, acısında, sevincinde eksik kalıyor. Biz onların nefes almasını istiyoruz” diye konuştu. İstihdam artışının gerekliliğini net bir sayıyla formüle eden Aslan, “Bugün kaç işçi varsa, en az o kadar daha alınmalı ki çift vardiya sistemi hayata geçsin” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Sendika olarak sorunların çözümü noktasında devlet kademeleriyle sürekli temas halinde olduklarını bildiren Aslan, Cumhurbaşkanı ile yürütülen diyaloğun sonuç verdiğini anlattı. Aslan, süreçteki işleyişi “İletişim kanallarımız açık. Ülkenin derdiyle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında bizi dinlemiş ve çözüm üretmiştir” sözleriyle aktardı. Personel sayısının artırılmasının yanı sıra, yemek ve giyim gibi özlük haklarını ilgilendiren diğer başlıkların da sendikanın öncelikli gündeminde olduğu bilgisini paylaştı.

''SORUNLARI ÇÖZEREK İLERLİYORUZ''

Konuşmasının sonunda teşkilatın kararlılığını vurgulayan Aslan, mevcut eksiklerin farkında olduklarını belirterek,yemek ve giyim gibi bazı düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu ifade etti. Sürecin ilerleyişine dair konuşan Aslan, “Dün konuştuklarımızı bugün konuşmuyoruz, bugün konuştuklarımızı da yarın konuşmayacağız. Sorunları çözerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.