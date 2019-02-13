"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaşamını yitirdi. Ozan Arif 70 yaşındaydı...

Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Ozan Arif, sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.



Şirin'in ölüm haberini alan yakınları, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki evine gitti.



Şirin'in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun'daki Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin cumartesiye alındığını belirterek "Acımız büyük. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Babam da tattı. Acımız çok taze. Babamın çok arzusu vardı. Millet ve vatan için daha iyiyi, daha güzeli istedi, hayali buydu. Her evlat için babasının ölümü erken olur. Bizim için de erken öldü." ifadelerini kullandı.



Mehmet Alp Şirin, babasının hastalığı sürecinde çok ağrı hissetmediğini, huzurlu olduğunu kaydetti.



Halk ozanının vefatı sonrası Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer bir başsağlığı mesajı yayınladı.



OZAN ARİF KİMDİR?



Ozan Arif, 10 Haziran 1949'da Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yükselen köyünde dünyaya geldi. Türk öğretmen, halk ozanı, şair, şarkı sözü yazarı ve bestekârdır.



Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve ortaokulu Samsun'da tamamladı. 1970'te başladığı öğretmenliği 1979 yılına kadar sürdürdü. 24 Eylül 1980, 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.



Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandır. Türkülerinde Türk Milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten Ülkücü ozandır.