Hakkari'de şehit olan İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke toprağa verildi. Şehit annesi oğlunun mavi beresini takarak "onu aldınız ama ben de burdayım" dedi.

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Hakkari'nin Çukurca İlçe'sinde teröristler tarafından şehit edilen Üsteğmen Ozan Olgu Köreke bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Babasının evinde helallik alınırken anne Aydanur Köreke oğlunun mavi beresini başına taktı.



Şehidin naaşı helallik sonrası cenaze namazı için Ulu Camii'ye götürüldü.



Burada düzenlenen törene Vali Ali İhsan,Jandarma Alay Komutanı Yusuf Ziyaeddin,Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.



Tören ardından şehidin cenazesi Tarsus Şehitliği'nde toprağa verildi.



Diyarbakır'da dün uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan uzman onbaşı Bilal Dicle, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Valiliğin yaptığı açıklamada faillerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.





ulusal.com.tr