Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ozan Olgu Köreke toprağa verildi

Hakkari'de şehit olan İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke toprağa verildi. Şehit annesi oğlunun mavi beresini takarak "onu aldınız ama ben de burdayım" dedi.

Ozan Olgu Köreke toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca İlçe'sinde teröristler tarafından şehit edilen Üsteğmen Ozan Olgu Köreke bugün son yolculuğuna uğurlandı. 

Babasının evinde helallik alınırken anne Aydanur Köreke oğlunun mavi beresini başına taktı.

Şehidin naaşı helallik sonrası cenaze namazı için Ulu Camii'ye götürüldü.

Burada düzenlenen törene Vali Ali İhsan,Jandarma Alay Komutanı Yusuf Ziyaeddin,Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören ardından şehidin cenazesi Tarsus Şehitliği'nde toprağa verildi.

Diyarbakır'da dün uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan uzman onbaşı Bilal Dicle, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Valiliğin yaptığı açıklamada faillerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #Ozan Olgu Köreke
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Büşra Ün, Galler'de katıldığı turnuvada çifte zafer yaşadı
Sonraki Haber
Çobaz, bahçesini açık hava müzesine dönüştürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.