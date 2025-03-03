Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ve sit alanı olarak belirlenen bir arazisinde yaptığı kaçak yapılar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Uskumruköy'deki sit alanı içinde bulunan Özcan Deniz'e ait üç villada ruhsatsız eklemeler yapıldığı tespit edildi. Villalara ilave olarak inşa edilen havuz ve kapalı alanların yanı sıra, garaj kısmının yaşam alanına dönüştürüldüğü de belirlendi.

Özcan Deniz'in, "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma kapsamında ifadesi alınacak. Savcılık, sanatçıyı 5 Mart 2025 tarihinde ifadeye çağırdı.