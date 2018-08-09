İyi Parti’den Pazartesi günü istifa eden Prof. Dr. Özcan Yeniçeri istifasının gerekçelerini Ulusal Kanal canlı yayınında anlattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir” sözlerinin parti içinde tepki yarattığını söyledi,“İyi Parti’de fikri omurga yoktu, seçimlerde başarısızlık vardı” diyen Yeniçeri “Sünepe, mıymıntı bir yerde duramam” sözlerine de açıklık getirdi.

Akşener’in “HDP” söylemini eleştirdi. İyi Parti’nin seçimlerde başarısız olduğunu söyledi.İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Pazartesi günü Yusuf Haloçoğlu ve Nevzat Bor ile kameralar karşısına geçmişti. Partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.İstifasının gerekçelerini ise Ulusal Kanal’a anlattı Yeniçeri. Akşener’in HDP çıkışının parti içinde ciddi bir tepkiye neden olduğunu söyledi.Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi’nin sunduğu Başkent Kulisi programına katılan Yeniçeri, İyi Parti’de fikri bir omurganın da olmadığını söyledi.Parti kurmaylarının “Akşener olmazsa parti dağılır” yaklaşımını eleştiren Yeniçeri, seçimlerde İyi Parti’nin başarısız olduğunu söyledi.Yeniçeri bir televizyon programında söylediği bu sözlere de açıklık getirdi.Yeniçeri istifasının nedenleri arasında kendisine İyi Parti’de görev verilmemesini de gösterdi.