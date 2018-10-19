Özel Akıllı Okulların sahibine FETÖ davası
Özel Akıllı Okulların sahibine FETÖ davası
Facebook ihlalleri inceleme kapsamı genişletildi
Facebook ihlalleri inceleme kapsamı genişletildi
Türkan Şoray: İlk filmimdeki kazanç ailemiz için gerekliydi
Türkan Şoray: İlk filmimdeki kazanç ailemiz için gerekliydi
"mehdiliği Oktar'dan öğrendim" savunması

Özel Akıllı Okulların sahibine FETÖ davası

Başkentteki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri ve eşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

Özel Akıllı Okulların sahibine FETÖ davası

Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri ve eşi Fatma Yurteri hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Yurteri çifti hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

İdris Yurteri ve FETÖ ile bağlantılı olduğu savunulan okulun bazı öğretmenleri 7 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Yurteri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otelde konakladığı ve FETÖ mensuplarıyla aynı tarihlerde yurt dışına gittiği kaydedilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #idris yurteri #özel akıllı okulları #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.