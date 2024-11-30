Özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu! Bakandan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 15 Kasım itibarıyla ticari araçlar için zorunlu hale gelecek uygulamanın, özel araçları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Belki ilerleyen dönemde özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirebiliriz" dedi.

ÖZEL ARAÇLARDA DA OLABİLİR

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu getirilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ileten Bakan Uraoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"68 bin 500 kilometre yol ağı var. Yaklaşık 12 bin araç ekipman ve yaklaşık 13 bin personel var. Tuz ve çözelti teminlerini yapıp hazırlıklı hale geliyor. Yağan karı havada tutma şansı yok. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım'da erken astırdı.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, “Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için, orada belli noktalarda trafiği kesmediğimiz için giden araçların kayıp yolu kapatması sonucu araçların ulaşamaması gibi problem oldu.”

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin “Belki bundan sonra şunu yapacağız, 15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Kendi özeleştirimizi yapıyoruz. Ne aksamışsa tartışıyoruz." söyleminde bulundu.