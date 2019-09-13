Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Son dakika ÖGG haberleri ile sınav sonuçları açıklandı mı
Özel güvenlik görevlisi ÖGG sınavına giren adaylar, uzun maratonun sonunda sınav sonuçları ile ilgili bekleyişe geçmiş durumda. Çok sayıda soru çözerek sınava hazırlanan ve sınavlarını başarıyla tamamlayan adayların en çok merak ettiği Özel güvenlik görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı sorusuna yanıt henüz belli olmadı. Peki son dakika ÖGG haberleri ile sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar
GÜNDEM 13.09.2019, 15:16 13.09.2019, 15:18
Özel güvenlik görevlisi ÖGG sınav sonuçlarında son durumun ne olduğu merak ediliyor.
Sınava hazırlanan ve sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, uzun maraton sonunda emeklerini karşılığını almak istiyor.
Vatandaşlar, Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Son dakika ÖGG haberleri ile sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtlarının ne olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Özel güvenlik görevlisi ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından buradan duyuracağız, sayfamızı takipte kalın.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P