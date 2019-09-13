Özel güvenlik görevlisi ÖGG sınav sonuçlarında son durumun ne olduğu merak ediliyor.

Sınava hazırlanan ve sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, uzun maraton sonunda emeklerini karşılığını almak istiyor.

Vatandaşlar, Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Son dakika ÖGG haberleri ile sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtlarının ne olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Özel güvenlik görevlisi ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından buradan duyuracağız, sayfamızı takipte kalın.