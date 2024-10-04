Özel halk otobüsçüleri İBB önünde eylem yaptı
İETT’nin koordinasyonundaki Özel Halk Otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptı. Belediyeden araç başı 2 milyon TL daha alacaklarını söyleyen esnaf, eğer haklarını alamazlarsa 15 Ekim’de kontak kapatacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Özel Halk Otobüsü şöförleri protesto yapyı.
Belediyeden ödeme alamadıkları için otobüslerine bakım yaptıramadıklarını söyleyen otobüs şoförleri, “halk sağlığını tehlikeye atıyoruz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 4 ay gecikmeli ücretlerini alan otobüs şoförleri 15 Ekim’de kontak kapatacaklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyla ilgilenmediğini söyleyen halk otobüsü esnafı, “artık dayanamıyoruz” dedi.