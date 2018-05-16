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Özel Halk Otobüsü esnafı isyan etti

AKP hükümeti özel halk otobüsü esnafını da isyan ettirdi. Bedava hizmetin mali yükünün sırtlarına bindirildiğini söyleyen esnaflar, benzin ve mazota yapılan zamlarla iflasın eşiğine geldi. Ek iş yapmak zorunda kalan otobüs esnafı, seçimlerde oy rengini cebini yakan zamlara göre belirleyeceğini söylüyor.

Özel Halk Otobüsü esnafı isyan etti
Ekonomideki kriz, doların yükselişi hükümetin uygulamaları... Özel halk otobüsü esnafları hepsinden şikayetçi... 

ÖTV, Benzin ve mazota gelen zamlar özel halk otobüsü esnafını doğrudan etkiliyor.

Esnaflar ücretsiz seyahat kartlarının da mağduru. Ücretsiz kartlara karşı değiller. Ancak mali yükün sırtlarına bindirildiğini düşünüyorlar.

Esnaflar 24 Haziran seçimlerinde oyunu kendi ekonomisine göre belirleyecek.



ulusal.com.tr
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