Ekonomideki kriz, doların yükselişi hükümetin uygulamaları... Özel halk otobüsü esnafları hepsinden şikayetçi...
ÖTV, Benzin ve mazota gelen zamlar özel halk otobüsü esnafını doğrudan etkiliyor.
Esnaflar ücretsiz seyahat kartlarının da mağduru. Ücretsiz kartlara karşı değiller. Ancak mali yükün sırtlarına bindirildiğini düşünüyorlar.
Esnaflar 24 Haziran seçimlerinde oyunu kendi ekonomisine göre belirleyecek.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.