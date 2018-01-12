Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Özel Harekat Daire Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi.
Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
İşte o karar
Son dakika haberleri.... Özel Harekat Daire Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Özel Harekat Daire Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı yer aldı.
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