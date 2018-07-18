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Özel Harekat Polisi Ahmet Altun memleketinde toprağa verildi

Van'da terör operasyonu sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Altun, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman polis Altun, Van'da eylem hazırlığındaki örgüt mensuplarına yönelik operasyona katılmıştı...

Özel Harekat Polisi Ahmet Altun memleketinde toprağa verildi
Özel Harekat Polisi Ahmet Altun memleketinde toprağa verildi.

2 yıl önce göreve başlayan Altun, Van'da eylem hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyona katılmıştı. PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis için ilk tören görev yaptığı Van'da yapıldı.

Şehit, törenin ardından Kahramanmaraş'a uğurlandı. Veysel Karani Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 

Altun’un naaşı kılınan namazın ardından Önsen Mahallesi Mezarlığında ebediyete uğurlandı.


ulusal.com.tr
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