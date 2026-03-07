Özel harekat polisi gibi giyinip eve baskın yaptılar
Özel harekat polislerinin kıyafetlerini giyip yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler bir eve baskın yapmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.v
Özel harekat polisleri gibi giyinip yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek bir eve baskın yapmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay Şanlıurfa'nın Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. Özel harekat polislerinin kıyafetlerine benzer kıyafetler giyen ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, bir eve baskın yapmaya çalıştı.
KENDİLERİNİ POLİS GİBİ TANITTILAR
Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, zorlayarak tabancayla açmaya çalıştıkları kapıyı açamayınca binadan koşarak uzaklaştı.
Olay anı evin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ve 2 kar maskesi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü “silahlı yağma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.