Özel harekat polisi gibi giyinip eve baskın yaptılar

Özel harekat polislerinin kıyafetlerini giyip yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler bir eve baskın yapmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.v

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Özel harekat polisi gibi giyinip eve baskın yaptılar
Yayınlanma: Güncellenme:

Özel harekat polisleri gibi giyinip yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek bir eve baskın yapmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay Şanlıurfa'nın Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. Özel harekat polislerinin kıyafetlerine benzer kıyafetler giyen ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, bir eve baskın yapmaya çalıştı.

KENDİLERİNİ POLİS GİBİ TANITTILAR

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, zorlayarak tabancayla açmaya çalıştıkları kapıyı açamayınca binadan koşarak uzaklaştı.

Olay anı evin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi gibi giyinip eve baskın yaptılar - Resim : 1

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ve 2 kar maskesi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü “silahlı yağma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

14 yıllık gelenek devam ediyor: Bu köyde Ramazan boyunca kadınlar mutfağa girmiyor14 yıllık gelenek devam ediyor: Bu köyde Ramazan boyunca kadınlar mutfağa girmiyorYurt
Ülker'in eski ortağı iflas ettiÜlker'in eski ortağı iflas ettiEkonomi
Özel Harakat
Günün Manşetleri
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
İran: 220'den fazla ABD askeri öldü ve yaralandı
600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandı
Sinpaş Reserve Marmaris
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi
Kimler atandı, kimler görevden alındı?
Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi
Çok Okunanlar
BİM’de 7-13 Mart aktüel fırsatları raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor? BİM’de 7-13 Mart aktüel fırsatları raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?