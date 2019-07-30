Özel Harekatçılardan AYM'ye tepki

Sözde barış bildirisi adı altında PKK propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ‘hak ihlali’ gören Anayasa Mahkemesi’ne tepkiler sürüyor.
Şehit aileleri ve gazilerin ardından, ‘hak ihlali’ kararına özel harekatçılar ve akademisyenlerden de tepki geldi.
Anayasa Mahkemesi önünde toplanan emekli özel harekatçılar adına Ankara Özel Harekatçılar Dernek Başkanı Celal Ertaş konuştu.
Öte yandan yüksek mahkemeye akademisyenlerden de tepki geldi.
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören karara karşı bildiri imzaladı.
‘Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz’ başlıklı bildiride, yüksek mahkemenin skandal bir karara imza attığı kaydedildi.
Açıklamada "Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez" ifadeleri kullanıldı.
AYM kararının kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiği belirtilen açıklamada "Bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz" denildi.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.