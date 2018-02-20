Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
"Sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik"
Engin Geçtan hayatını kaybetti
Engin Geçtan hayatını kaybetti

Özel Kuvvetler, Afrin yolunda

Türk ordusu, Afrin'de Amerika'nın kara gücü PKK/PYD ile mücadele için "özel birliklerini" devreye soktu. Zeytin Dalı Harekâtı'nda JÖH ve PÖH'ler harekete geçti. Bölgeye gönderilen birlikler meskun mahal operasyonlarında büyük rol oynayacak.

Özel Kuvvetler, Afrin yolunda

Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, komando ve piyadeler... Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı için bölgeye gönderildiler. Amerika'nın kara gücü PKK/PYD çaresiz durumda...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Adıyaman'dan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat ekibi, sınır kentlerine sevk edildi.

Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan JÖH'ler, otobüslerle güvenlik önlemleri alınarak, Adıyaman'dan böyle ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi.

PÖH'ler de Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alacak. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekatçılar Kocaeli Derince'den uğurlandı.

Bölgeye aralarında komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı da yapıldı.

Afrin'de 89 noktada kontrolü sağlayan Türk ordusu, meskun mahal operasyonlarına başlayacak. Bu operasyonlarda tecrübeli olan özel kuvvetler meskun mahal temizlemede büyük rol oynayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türk ordusu #afrin #pkk #pyd #zeytin dalı harekatı #JÖH #PÖH
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.