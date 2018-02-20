Türk ordusu, Afrin'de Amerika'nın kara gücü PKK/PYD ile mücadele için "özel birliklerini" devreye soktu. Zeytin Dalı Harekâtı'nda JÖH ve PÖH'ler harekete geçti. Bölgeye gönderilen birlikler meskun mahal operasyonlarında büyük rol oynayacak.

Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, komando ve piyadeler... Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı için bölgeye gönderildiler. Amerika'nın kara gücü PKK/PYD çaresiz durumda...



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Adıyaman'dan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat ekibi, sınır kentlerine sevk edildi.



Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan JÖH'ler, otobüslerle güvenlik önlemleri alınarak, Adıyaman'dan böyle ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi.



PÖH'ler de Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alacak. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekatçılar Kocaeli Derince'den uğurlandı.



Bölgeye aralarında komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı da yapıldı.



Afrin'de 89 noktada kontrolü sağlayan Türk ordusu, meskun mahal operasyonlarına başlayacak. Bu operasyonlarda tecrübeli olan özel kuvvetler meskun mahal temizlemede büyük rol oynayacak.



ulusal.com.tr