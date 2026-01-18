Özel okullarda bir öğrencinin maliyeti 600 bin TL’yi aştı: Binlerce kuruma ceza kesildi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda fahiş ücret artışlarına karşı yapılan denetimlerde 1931 kuruma toplam 83 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığını açıkladı. 2025-2026 eğitim yılı için özel okul ücretleri de tek tek duyuruldu.

Özel okullarda bir öğrencinin maliyeti 600 bin TL’yi aştı: Binlerce kuruma ceza kesildi
ÖZEL OKULLARA 83 MİLYON LİRALIK CEZA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında ücret artışlarıyla ilgili yürütülen denetimler sonucunda 1931 özel okula toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklama, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve bazı milletvekillerinin verdiği yazılı soru önergesine verilen yanıtla kamuoyuna duyuruldu.

ÖZEL OKULLARDA ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından verilen yanıtta, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okullarda belirlenen ortalama ücretler şöyle açıklandı:

Eğitim ücreti: 232 bin 534 TL
Etüt ücreti: 58 bin 418 TL
Takviye kursu: 57 bin 88 TL
Kitap ve kırtasiye: 52 bin 181 TL
Kıyafet: 23 bin 984 TL
Yemek: 99 bin 546 TL
Servis: 93 bin 620 TL

HANGİ ÜCRETLERE SINIR VAR?

Bakanlık açıklamasında, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “ücret tespiti” maddesi hatırlatıldı. Buna göre:

Okullar yemek, servis, kırtasiye ve benzeri ücretleri mayıs ayı sonuna kadar belirlemek zorunda
Servis ücretleri, ilgili tarifelerin açıklandığı tarihten sonra ilan ediliyor
Ara sınıflarda ücret artışı, bir önceki yılın TÜFE ve ÜFE ortalamasını geçemiyor
Öğrenci sözleşmesinde yer alan ücretler esas alınıyor

6 BİN 500 OKUL İNCELENDİ

Bakanlık açıklamasında, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında yaklaşık 6 bin 500 özel okul hakkında inceleme ve soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda 1931 kuruma idari para cezası uygulandığı belirtildi.

MEB, özel okullarda fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin süreceğini vurgularken, velilerin karşılaştıkları usulsüzlükleri bakanlığa bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

özel okullar meb
