Özel'in kaos planı tutmadı! Genel merkez tahliye edildi: Kılıçdaroğlu dönüyor...

Günlerdir hukuksuz şekilde işgal altında tutulan CHP Genel Merkezi nihayet arındırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasındaki usulsüz yerleşim, avukatların yasal prosedürü tamamlamasıyla son buldu.

Toygu Ökçün
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) verdiği "mutlak butlan" kararı, CHP Genel Merkezi'nde adaletin tecellisini sağladı. Hukuki sürecin kesinleşmesinin ardından, günlerdir işgal altında tutulan genel başkanlık katında tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının yasal prosedürleri kararlılıkla tamamlamasıyla birlikte genel merkez binası hukuksuz yapılardan arındırıldı.

KULİSLERİ SALLAYAN 12. KAT DETAYLARI

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, işgalin sona erdiği o sıcak anları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüş takvimini şu ifadelerle duyurdu:

"Tv100 için edindiğim bilgiye göre; CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in geçici olarak ikamet ettiği CHP Genel Merkezi’nin 12. katındaki genel başkanlık odasında şunlar yaşandı:

Şaibeli kurultayı iptal ettiren Avukat Yusuf Onur Üregen ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik önce 11. kata çıktı. Oradan yürüyerek 12. kata vardılar.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, avukatlarla görüşmeyeceğini iletti. Oturduğu odanın kapısı açıktı. Avukatlar bunun üzerine usul gereği tebligatı genel başkanlık makam odasının kapısına astı. Tebligat, UYAP üzerinden de Özel’in avukatlarına iletildi.

Özel bunun üzerine 12. katı boşaltarak TBMM’ye doğru yürümeye başladı. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 17.30 sularında genel merkeze gelmesi ve medyaya seslenmesi bekleniyor."

GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU GÖREVİNİN BAŞINDA

Yasal prosedürlerin yerine getirilmesi ve tebligatın makam odasının kapısına asılmasıyla birlikte genel merkezdeki haksız yönetim iddiaları düşmüş oldu. Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkanlık katını terk ederek TBMM'ye doğru hareket ederken, mahkeme kararıyla makamına iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 17.30 sularında genel merkez binasına intikal etmesi bekleniyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, arındırılan genel merkez binasında yapacağı açıklamayla birlikte fiili olarak da görevine başlayacak ve Türk milletine seslenecek.

