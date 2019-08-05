Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastasiadis 9 Ağustos'ta biraya gelecek. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Akıncı'yı kapalı Maraş konusunda uyardı. Özersay "Maraş'ta Birleşmiş Milletler kararlarına göre hareket etme yaklaşımının, Rum kesiminin tezi olduğunu" hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 9 Ağustos'taki Akıncı-Anastasiadis görüşmesi ve Maraş konusunda açıklamalarda bulundu.



Kudret Özersay, Rum basınında Anastasiadis'in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Maraş için komite kurulmasını isteyeceği yönündeki haberler hakkında konuştu. Özersay, bunun KKTC hükümetince kabul edilebilir olmadığını söyledi.



Özersay, liderlerin 9 Ağustos'taki görüşmesine dair uyarılarda bulundu. Mülkiyet haklarının korunması için kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesine gerek olmadığına dikkat çekti.



Kudret Özersay, "Kapalı Maraş'ı Birleşmiş Milletler kontrolüne verecek değiliz, bu nedenle 45 yıl sonra 'Birleşmiş Milletler kararlarına uygun davranmak lazım' gibi ifadeleri doğru bulmuyoruz" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz günlerde Rum Kesimi'nin resmi haber ajansına verdiği röportajda Maraş Kapalı Maraş konusunda "Birleşmiş Milletler çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.



KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ise "Maraş'ta Birleşmiş Milletler kararlarına göre hareket etme yaklaşımı, Kıbrıs Rum tarafının tezidir" dedi.



Özersay, "Umarız 9 Ağustos görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı Kapalı Maraş'ın, Birleşmiş Milletler kararlarına göre Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesi anlayışıyla ele alınmasına müsaade etmez" şeklinde konuştu.



KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş konusunun iki taraf arasında defalarca görüşüldüğünü belirtti. Rum tarafının katı tutumu nedeniyle bir sonuca varılamadığını kaydetti.



Özersay, "Hükümet olarak kapalı Maraş ile ilgili adım atmaya başlamışken, bu süreci sekteye uğratacak Kıbrıs Rum tarafını Maraş sürecine öyle ya da böyle dâhil edecek bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir" dedi.



KKTC Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hakkında da konuştu.



Kudret Özersay, "doğalgaz faaliyetlerimiz açısından pasifize edecek angajmanlara girilmemelidir" diyerek uyarıda bulundu.





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