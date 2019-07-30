Özersay'dan Miçotakis'e yanıt

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar büyük tepki çekti. KKTC'den ve Türkiye'den açıklamalar ardı ardına geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Miçotakis'e tarihi hatırlatmalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" şeklinde konuştu.

"Türk işgalinin son bulması birinci önceliğimiz" diyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözleri hakkında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamada bulundu.Özersay, Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en önemli stratejik hedefinin Kıbrıs'ta bulunan 'sözde' Türk askeri işgalinin sonlandırılmasıdır" şeklindeki ifadelerini çağ dışı ve arkaik düşünceler olarak tanımladı.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Eğer Yunanistan Başbakanı, Doğu Akdeniz bölgesinde yasadışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa, öncelikle Kıbrıslı Rumlar tarafından yapılan faaliyetlere baksın" dedi.Kudret Özersay, Yunanistan'ın kapalı Maraş konusunda, geçen süre zarfında önlerine gelen kapsamlı çözüm önerileri fırsatlarını iyi değerlendiremediklerini belirtti.Özersay, Yunanistan fırsatları değerlendirebilseydi ya da Kıbrıs Rum liderliğine gerekli telkinlerde bulunmuş olsaydı, bugün kapalı Maraş diye bir meselenin olmayacağını ifade etti.Kapalı Maraş'ta eski sahipleri olan Kıbrıslı Rumların bir paydaş olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Özersay, "bu şartlarda Kıbrıs Rum liderliği ve Yunanistan yetkilileri ne paydaştırlar ne de bizim için bu bağlamda muhataptırlar" dedi.Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklamalarının ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Miçotakis'in sözlerine yazılı cevap verdi.Başbakan Tatar, , Miçotakis'in Kıbrıs Rum Kesimi'nde söylediklerinin, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs'la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.Öte yandan Yunan Başbakanı Miçotakis'e bir tepki de Türkiye'den geldi. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Akdeniz hakkında konuştu.Bakan Dönmez, "Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Tarihimiz, ulusal bilincimiz, vatan ve memleket sevdamız buna hiçbir zaman müsaade etmez. Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" şeklinde konuştu.