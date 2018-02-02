KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Dışişleri Bakanlığı görevini Ertuğruloğlu'ndan devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı görevini Tahsin Ertuğruloğlu'ndan devraldı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan koalisyon hükümetini onaylamasının ardından Dışişleri Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi.



Törende, Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini Özersay'a devretti.

Özersay, törenin ardından yaptığı açıklamada, nezaketinden ve verdiği hizmetlerden ötürü Ertuğruloğlu’na teşekkür etti.

Hükümetin belirleyeceği politikalar çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının ve ülkenin çıkarlarını savunacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine işaret eden Özersay, bunu yaparken ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.



Hükümet kurma çalışmaları

Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta siyasi partilerle görüşmüş, temaslarından sonuç alamamıştı.

Daha sonra hükümeti kurma görevini alan Erhürman, CTP, TDP, DP ve HP'nin yer aldığı dörtlü koalisyon hükümetini kurmuştu.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.