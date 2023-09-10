Özge Karabulut Diyarbakır semalarında! Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu göreve başladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne envanterine kayıtlı ATAK helikopteri, kentte terör başta olmak üzere birçok suçla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın izlediği etkinlikte; Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK helikopteri ile Diyarbakır semalarında bakım uçuşu yaptı.

Uçuşun ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, Karabulut'u tebrik edip, "Harikaydın, seninle gurur duyduk. Güzel manevralar yaptın. Allah, kazasız belasız, başarılı bir meslek hayatı versin inşallah" dedi.

1991 doğumlu Özge Karabulut, 2016 yılında Polis Teşkilatı’na adım atarak komiser yardımcısı unvanıyla göreve başladı.

2 yıl önce Havacılık Dairesi’nin pilotaj sınavında gösterdiği büyük başarıdan sonra pilotluk eğitimi almaya başladı. Karabulut, ilk önce Bell 249 ve ardından Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Geçen Mart ayında terör ve suçla mücadele envanterine Atak helikopterinin dahil edilmesiyle birlikte, kokpitin başına Özge Karabulut’un geçmesine karar verildi.

Dünyada başka hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taaruz ve taktik keşif helikopterini komuta edecek Özge Karabulut, Türkiye’nin ilk taarruz helikopter pilotu oldu.