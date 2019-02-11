Özgecan Aslan'ın öldürülüşünün üzerinden 4 yıl geçti. Ancak acısı Türkiye'nin hafızasında hala taze. Memleketi Mersin'de mezarı başında anılan Özgecan için yurt çapında törenler yapıldı.

4 yıl önce evine gitmek için çıkmıştı yola. Ailesi bekledi bekledi ama o gelmedi.



Hiç varamadı evine 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan... Çünkü bindiği minübüste vahşice öldürüldü.



Türkiye'nin yüreğinde ortak acı oldu Özgecan'ın katli.



Kadına karşı şiddetle mücadelenin simgesi olan Özgecan'ın Mersin'deki kabri çiçeklerle donatıldı.



Vatan Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lerzan Özgenç, Toroslar ilçesi adayı Nursel Işıksoy, Mezitli ilçesi adayı İclal Çürüksu ve Yenişehir Belediye Başkan adayı Furkan Derecik de Özgecan'ı unutmadı.



Türkiye'nin dört bir yanında anıldı Özgecan.



Cumhuriyet kadınları, 4 yıl önce vahşice öldürülen Özgecan Aslan için Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.



Ankara'daki açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Beyhan Kurtul yaptı.



ŞİDDETE KARŞI ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ÇAĞRISI

Antalya’da da Cumhuriyet Kadınları Kışlahan’da bir araya geldi.

SES AÇ:/// (Hepimizin ortak dileği, Özgecanlar ölmesindi.)

CKD Konyaaltı Şubesi adına açıklamayı Günay Kutlu yaptı. Kutlu, Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşıldıkça kadın ve çocuğun kimsesiz kaldığını belirtti.



Kutlu, tüm kadınları mücadeleye çağırdı.





OLAYIN GEÇMİŞİ

Aslan ailesinin 11 Şubat 2015'te, 19 yaşındaki kızları Özgecan'dan haber alamaması üzerine polise başvurmasının ardından başlatılan aramalar sonucunda, iki gün sonra genç kızın cansız bedeni bulunmuştu.



Gözyaşlarının hiç durmadığı cenaze töreninde Özgecan'ın tabutu kadınların omuzlarında yükselirken, tüm Türkiye Mersin'deki acıya ortak olmuştu.



Yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın, arkadaşıyla vakit geçirdiği alışveriş merkezinden çıktıktan sonra evine dönmek için bindiği minibüste öldürüldüğü belirlenmişti. Zanlılar, aracın sürücüsü Ahmet Suphi ve babası Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe kısa zamanda yakalanarak tutuklanmıştı.



Kadına yönelik şiddete tepkinin adeta "çığ gibi" büyüdüğü olayın ardından Tarsus'ta görülen dava süreci de kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti.



Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi ile Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Ahmet Suphi ile babası Necmettin Altındöken, tutuklulardan Gültekin Alan'ın 11 Nisan 2016'da silahlı saldırısına uğramıştı. Suphi Altındöken saldırıda hayatını kaybetmiş, babası ise ağır yaralanmıştı.