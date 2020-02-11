Özgecan Aslan, ölümünün 5. yılında anıldı

Özgecan Aslan, ölümünün 5’inci yılında anıldı.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015’te öldürülmüştü, Mersin’in Tarsus ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından katledildi. Ölümünün 5’inci yılında da unutulmadı Özgecan. Hayata gözlerini yumduğunda 19 yaşındaydı. Ailesi kızını mezarı başında dualarla andı. Anne Songül Aslan kadına şiddetin son bulmasını istedi.

Baba Mehmet Aslan ise yalnız bırakılmadıkları için teşekkür etti.

Cumhuriyet Kadınları, ölümünün 5’inci yılında Özgecan Aslan’ı andı. Anıt ağacın önüne karanfil bıraktı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Ankara Kuğulu Park’ta bulunan anıt ağacın önünde toplandı. CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Aysan Canver, basın açıklaması yaptı.

Canver, şiddete karşı kadınların birlik olması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet kadınları, açıklamanın ardından Özgecan’ın anıt ağacı önüne karanfil bıraktı.

HABER:BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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