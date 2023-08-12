Özgecan Aslan'ın katilini öldüren Gültekin Alan kimdir? Gültekin Alan'ın FETÖ ile bağlantısı nedir?

Özgecan Aslan henüz gencecik yaşında evine gittiği bir akşam tecavüze uğramaya direndiği Ahmet Suphi Altındöken ve arkadaşları tarafından vahşice katledildi. Türk polisinin derin sorgulamaları sonucunda Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini akabinde cesedini benzin dökerek yaktıklarını belirtti. Bununla yetinmeyen katiller Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti.

GÜLTEKİN ALAN KİMDİR?

Ceza evine giren katillerden Ahmet Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken bir gece saldırıya uğradı. Gültekin Alan adlı bir şahıs yayınladığı bir mektupta Özgecan'ın katilinin yaşamamasının gerektiğine dair sözler sarf etmişti.

Alan, daha sonra 1 Nisan 2016 tarihinde Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde, Ahmet Suphi Altındöken ve babasını silahla vurdu. Ahmet Suphi kalbinden babası ise karın boşluğu ve karnından vuruldu.

Ahmet Suphi olay yerinde ölürken baba hastaneye kaldırıldı. Gültekin Alan, ardından mahkemeye çıkarılırken Özgecan Aslan'ın fotoğrafı olan bir tişörtle hakim karşısına çıktı. Adeta medyada bomba etkisi yarattı.

GÜLTEKİN ALAN'IN FETÖ BAĞLANTISI NEDİR?

15 Temmuz 2016'daki Fethullahçı darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş, tutuklu bulunduğu Elazığ F Tipi Cezaevi'nde saldırıya uğradığı öğrenildi. Özgecan Aslan'ın katilini öldürerek adından söz ettiren Gültekin Alan'ın Yeşilbaş'ı şişlediği öğrenildi. Olayın neden yapıldığında dair herhangi bir açıklama yapılmadı.