Özgür Bursalı, Ali Yalçın'a Seslendi! "Memur-Sen FETÖ'yü Kollayamaz"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın yaptığı basın açıklamasında Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı'nın Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ı kurtarma faaliyeti içine girdiğini söyledi. Bursalı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a sesleniyoruz. Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı da Ankara’da bu Rektörü kurtarma faaliyeti içine girmiştir. Abdullah Çatı’nın da kim olduğunu, FETÖ bağlantılarını açıklamıştık. FETÖ’nün kapatılan derneklerine yardımlar toplayan kişidir. Hatta Şırnak Üniversitesi Memur-Sen Temsilcisi Veysel Tahiroğlu’nun da, Şerif Ali Tekalan’a yollanan raporda A5 seviyesinde, en üst düzeyde “hizmete sadık, emre itaatkar, gizliliği tam” diye kodlandığını göstermiştik.

Bursalı, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın sendika içinde FETÖ faaliyeti yürüten bu unsurları derhal temizlemelidir" ifadelerini kullandı. Bursalı, Memur-Sen'in FETÖ'yü kollayamayacağını ve Türkiye'nin sendikası olmak zorunda olduğunu belirtti. Bursalı, "Sizleri arıyorlar, görüntülü konuşuyorlar, onların kurtulacağını söylediğinizi ifade ediyorlar. Memur-Sen Türkiye’nin sendikası olmak zorundadır. Memur-Sen FETÖ’yü kollayamaz." dedi.