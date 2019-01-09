Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Türkiye’ye gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u, Beştepe’de protesto eden Türkiye Gençlik Birliği’nin eylemi ile ilgili Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. “

“PKK'yı kurtarmaya gelenler, koşarak Ankara'dan kaçmak zorunda kaldılar!”



Öncü Gençlik Genel Başkanı



“Bunu anlayamayan FETÖ kalıntıları varsa, onlar da yakında anlar!”



“Filmin sonuna geldik demiştik. Herkes için! Emniyet güçlerimize her zaman olgun, saygılı ve yapıcı tutum alan gençlere karşı akıl dışı bir hırsla saldıran bazı emniyet mensupları da bunu bilsin. Bunu anlayamayan FETÖ kalıntıları varsa, onlar da yakında anlar!” açıklamalarında bulundu. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı , Twitter hesabından, “Filmin sonuna geldik. Bunu herkes anlayacak. PKK'yı kurtarmaya gelenler, koşarak Ankara'dan kaçmak zorunda kaldılar! Şimdi yeni bir film başlıyor. Artık ortada bırakılan taşeron PKK ve örtülü dostları düşünsün! Bugün TGB'nin eylemi hepsinin işaretidir!”“Filmin sonuna geldik demiştik. Herkes için! Emniyet güçlerimize her zaman olgun, saygılı ve yapıcı tutum alan gençlere karşı akıl dışı bir hırsla saldıran bazı emniyet mensupları da bunu bilsin. Bunu anlayamayan FETÖ kalıntıları varsa, onlar da yakında anlar!” açıklamalarında bulundu.