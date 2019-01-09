“PKK'yı kurtarmaya gelenler, koşarak Ankara'dan kaçmak zorunda kaldılar!”
Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Twitter hesabından, “Filmin sonuna geldik. Bunu herkes anlayacak. PKK'yı kurtarmaya gelenler, koşarak Ankara'dan kaçmak zorunda kaldılar! Şimdi yeni bir film başlıyor. Artık ortada bırakılan taşeron PKK ve örtülü dostları düşünsün! Bugün TGB'nin eylemi hepsinin işaretidir!”
“Bunu anlayamayan FETÖ kalıntıları varsa, onlar da yakında anlar!”
“Filmin sonuna geldik demiştik. Herkes için! Emniyet güçlerimize her zaman olgun, saygılı ve yapıcı tutum alan gençlere karşı akıl dışı bir hırsla saldıran bazı emniyet mensupları da bunu bilsin. Bunu anlayamayan FETÖ kalıntıları varsa, onlar da yakında anlar!” açıklamalarında bulundu.
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