Özgür Erdursun, EYT Derneğine üye oldu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bursa emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Derneği'ne üye oldu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bursa emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Derneği'ne üye oldu.



Yapılan açıklamada, şunlar denildi:



"Sosyal Güvenlik Uzmanımız Sayın Özgür Erdursun BEYTD 2019 Derneğimize üye olmuştur Bursamıza Derneğimize Tüm EYT lilere Hayırlı olsun"



ERDURSUN'DAN AÇIKLAMA



Erdursun da şu ifadeleri kullandı:



"Bende bir EYT’li ve Staj mağduru olarak @BursaEytD Derneğine üye oldum sorunları ve çözümlerini anlatmaya devam edeceğiz, hayırlı olsun... @gonulborann Tüm EYT’lilerin yanındayım..."



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