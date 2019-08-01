Hükümetin zam teklifi 16 Ağustos'ta açıklanacak
Hükümetin zam teklifi 16 Ağustos'ta açıklanacak
F-35 personeli Türkiye'ye dönüyor
F-35 personeli Türkiye'ye dönüyor
Engelli piyangocu dolandırıldı
Engelli piyangocu dolandırıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Özgür Erdursun, EYT Derneğine üye oldu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bursa emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Derneği'ne üye oldu

Özgür Erdursun, EYT Derneğine üye oldu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bursa emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Derneği'ne üye oldu.

Yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Sosyal Güvenlik Uzmanımız Sayın Özgür Erdursun BEYTD 2019 Derneğimize üye olmuştur Bursamıza Derneğimize Tüm EYT lilere Hayırlı olsun"

ERDURSUN'DAN AÇIKLAMA

Erdursun da şu ifadeleri kullandı:

"Bende bir EYT’li ve Staj mağduru olarak @BursaEytD Derneğine üye oldum sorunları ve çözümlerini anlatmaya devam edeceğiz, hayırlı olsun... @gonulborann Tüm EYT’lilerin yanındayım..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.