Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti!

CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti ve Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili partilerinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilen "Yeni Parti" ana muhalefet konumuna yükselirken, Meclis'te 44 sandalyesi kalan CHP bu unvanını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi dengeleri tamamen değiştiren istifa süreci e-Devlet üzerinden tamamlandı. Özgür Özel dahil 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partisiyle yollarını ayırdı. Dijital ortamda yürütülen bu süreçte son istifa eden isim Özgür Özel oldu. Özel, 91 milletvekilinin işlemlerini tamamlamasını bekledikten sonra sistem üzerinden kendi istifasını onayladı.

ANA MUHALEFET EL DEĞİŞTİRDİ

Bugüne kadar Meclis'te 135 sandalyesi bulunan CHP, 91 milletvekilinin ayrılmasıyla birlikte 44 sandalyeye gerileyecek. Ortaya çıkan bu tabloyla beraber CHP, TBMM'deki "Ana Muhalefet Partisi" konumunu kaybedecek. Milletvekili sayısı baz alındığında, Özgür Özel’in liderliğindeki yeni parti Meclis’in yeni ana muhalefet gücü haline gelecek.

Yaşanan bu değişim, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki mevcut oturma düzeninin sil baştan değişmesine yol açacak ve Meclis'teki siyasi parti grubu sayısı 7’ye yükselecek.

''Yeni Parti'' adını taşıyan hareketin kuruluş dilekçesini imzalayan Özgür Özel, sürecin ardından yaptığı değerlendirmede “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi. İmza işlemlerinin tamamlanmasının hemen sonrasında parti kurmayları, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Teslim edilen resmi belgeye göre, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor.

E-Devlet altyapısı kullanılarak dijital ortamda tamamlanan ilk aşamanın ardından, istifa sürecinin bugün fiziki boyuta taşınması planlanıyor. Milletvekillerinin gün içinde ıslak imzalı istifa dilekçelerini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ve ilgili diğer resmi makamlara sunacağı ifade ediliyor.

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