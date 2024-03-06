Özgür Özel "Dem Partiye kapım kapalı" diyen başkan adayı için "sürçülisan" yaptı dedi!

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak demişti. Özgür Özel'den tepki geldi...

Özgür Özel "Dem Partiye kapım kapalı" diyen başkan adayı için "sürçülisan" yaptı dedi!
Editör: Yağmur Biçen
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CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak demişti. Özgür Özel'den o sözlere tepki geldi.

ÖZGÜR ÖZEL HEMEN DÜZELTTİ

Uşak’ta konuşan Özel, Köksal’ın sürçülisan ettiğini söyledi ve konuşmasını şu sözlerle düzeltti: “Burcu başkandan selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken ‘belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız’ diye söylerken orada küçük bir sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır.”

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# Uşak # chp # Özgür Özel
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