Özgür Özel DEM Parti'yi akladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ittifak görüşmeleri yaptığı DEM Parti'ye toz kondurmadı.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölüm yıldönümü için Elazığ'a giden Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Özgür Özel, "CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde." dedi. Özgür Özel açıklamasında, "Milletin derdi DEM değil milletin derdi zam, zam, zam." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklaması akıllara geçen hafta yapılan CHP-DEM Parti görüşmesinde "Öcalan'a tecrit konuşuldu" sözlerini getirdi.